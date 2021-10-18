Белоруссия засекретила почти 15% товарного экспорта в Россию

Белстат не стал раскрывать поставки этого года на сумму более миллиарда долларов, пишет газета РБК со ссылкой на официальные данные. Отмечается, что традиционно в перечень закрытой попадает информация об экспорте табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов, оружия и боеприпасов. Однако в этом году на фоне ужесточившихся санкций Запада в эту категорию попали нефть, минеральные удобрения, тракторы и грузовики. При этом ЕС и Великобритания запретили поставки из Белоруссии только калийных удобрений и определенных видов нефтепродуктов, а ограничений на сельскохозяйственную технику не вводил вовсе.
2021-10-18T03:07:35+03:00
2021-10-18T03:07:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 18 октября 2021
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