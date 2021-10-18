Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Пресс-служба вуза сообщает, что накануне вечером неизвестный позвонил на центральный пост охраны СПбГУ и сказал, что в здание вошел человек с гранатой. Прибывшие на место полицейские организовали поэтажный осмотр здания.

НА позапрошлой неделе из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать Российский университет кооперации в подмосковных Мытищах.