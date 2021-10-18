Пресс-служба вуза сообщает, что накануне вечером неизвестный позвонил на центральный пост охраны СПбГУ и сказал, что в здание вошел человек с гранатой. Прибывшие на место полицейские организовали поэтажный осмотр здания.
НА позапрошлой неделе из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать Российский университет кооперации в подмосковных Мытищах.
Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
Пресс-служба вуза сообщает, что накануне вечером неизвестный позвонил на центральный пост охраны СПбГУ и сказал, что в здание вошел человек с гранатой. Прибывшие на место полицейские организовали поэтажный осмотр здания.