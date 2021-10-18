В Нижегородской области при пожаре погибли трое детей

Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. По предварительным данным, частный дом загорелся накануне вечером. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из огня женщину, однако в здании остались дети полутора, четырех и шести лет. Спасти их не удалось. Что стало причиной пожара пока выясняется.