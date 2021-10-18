Украинский лидер допустил обмен Виктора Медведчука при наличии у него российского гражданства

В интервью телеканалу ICTV Владимир Зеленский сказал, что если бы Москва это подтвердила, то Киев рассмотрел бы выдачу . Ему грозит пожизненное заключение. Следствие считает, что политик передавал российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытался вести «антиукраинскую деятельность» через работающих в России соотечественников.