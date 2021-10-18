Сборы российских кинотеатров впервые превысили допандемийный уровень

В сентябре было продано почти 12 миллионов билетов на почти 3,5 миллиарда рублей. Оба эти показателя выше, чем показатели сентября позапрошлого года. Об этом со ссылкой на отчет Фонда кино пишет газета «Ведомости». Крупнейшие киносети также подтвердили изданию, что их выручка растет.

Примечательно, что это происходит на фоне ограничений работы кинотеатров из-за эпидемии. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, они в том или ином виде действуют в почти 70 регионах страны.