Французский посол в Белоруссии покинул страну по требованию местных властей

О претензиях к Николя де Буйяну де Лакосту пока ничего не говорится, передает агентство AFP. Официальное заявление должно последовать уже сегодня.

В начале месяца дипломат сказал, что Франция поприветствовала бы решение Минска об отказе от смертной казни или хотя бы о введении моратория на это наказание. В прошлом году де Буйян де Лакост отказался участвовать во вручении верительных грамот Александру Лукашенко которого Центризбирком назвал победителем очередных президентских выборов.