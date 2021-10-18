Финляндия открыла пограничный пункт для российских скоростных поездов

Через него можно попасть из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург. Ограничения на других пунктах продлили еще на три недели, пишет газета РБК.

Железнодорожное сообщение между странами было прекращено в марте 2020 года. Ограничение не сняли даже после того, как были восстановлены авиарейсы. При этом въезд в Финляндию разрешен лишь некоторым категориям граждан. С туристическими целями пересечь границу нельзя. Кроме того, закрыт въезд и для привитых российскими вакцинами, так как они не признаны Евросоюзом.