Центральный аппарат СК взял под контроль дело об отравлении контрафактным алкоголем в Свердловской области

Жертвами стали 18 человек. Возбуждено дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей. Об этом говорится на сайте ведомства. По версии следствия, местные жители отравились метиловым спиртом. Уже задержаны двое подозреваемых. Фигурантов может быть больше – сейчас продолжаются поиски причастных к преступлению.

Это уже вторая массовая гибель людей от контрафактного спиртного в этом месяце. Ранее в Оренбургской области умерил 34 человека и вдвое больше пострадали.