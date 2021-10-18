Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сказал журналистам, что бойцы спецподразделений просто проявляли эмоции, как всегда бывает на состязаниях. Он также заверил, что никто не снимал краповые береты в знак несогласия с исходом соревнования.
Ранее издание «Ридовка» в своем телеграм-канале сообщило, что конфликт произошел во время сдачи экзамена на краповый берет в учебном центре в Ставрополье. Там во время сложнейшего марш-броска чеченских военнослужащих якобы подвозили на машине члены их же делегации. Завязалась массовая драка, разнимать которую приехал глава управления сил спецназначения Росгвардии.
В знак протеста бойцы спецназа «Витязь», по данным журналистов, пригрозили отказаться от своих краповых беретов.
В Росгвардии отвергают информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов
Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сказал журналистам, что бойцы спецподразделений просто проявляли эмоции, как всегда бывает на состязаниях. Он также заверил, что никто не снимал краповые береты в знак несогласия с исходом соревнования.