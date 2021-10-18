Российская киберспортивная команда выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2

В финале турнира, проходившего в Бухаресте, команда Team Spirit победила китайскую PSG.LGD со счетом 3:2, передает телеканал «Матч ТВ». Общий призовой фонд чемпионата составил рекордные 40 миллионов долларов. Российская команда получит 18 миллионов.

The International – крупнейший ежегодный турнир по Dota 2. Он проводится уже десять лет. Обычно в нем принимают участие 18 команд.