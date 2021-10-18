Президент Украины подтвердил наличие у него офшоров

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV впервые прокомментировал так называемый «архив Пандоры», который ранее опубликовал международный конгломерат журналистов расследователей. Глава государства сказал, что не увидел там ничего нового. Информацию о его офшорах еще перед выборами 2019 года распространяли сторонники действующего на тот момент президента Петра Порошенко. Зеленский заверил, что никогда не занимался отмыванием денег.

Согласно «архиву Пандоры» за месяц до выборов Зеленский продал долю в офшорной компании своему компаньону, который позже стал первым помощником украинского президента.