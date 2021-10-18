В Белоруссии может пополниться список телеграм-каналов, признанных «экстремистскими формированиями»

В МВД предупредили, что в таком случае их создателям и подписчикам может грозить уголовная ответственность.

На днях телеграм-канал под названием ГУБОП, который считают неофициальным аккаунтом управления по борьбе с организованной преступностью, без ссылок на источники сообщил о угрозе уголовного преследования для тех, кто читает «экстремистские» телеграм-каналы (всего их более 100). После этого число подписчиков оппозиционного канала Nexta Live резко сократилось.