В Уфе уже неделю ищут пропавшего экоактивиста

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет, что близкие не могут связаться с Ильгамом Янбердиным с тех пор, как он объявил о планах прийти на акцию у памятника Салавату Юлаеву в прошлый понедельник. Тогда были задержаны 10 человек. Сам активист так и не появился. Накануне прохожие нашли телефон и личные вещи Янбердина в лесополосе рядом с тем, местом, где он проживал.

Янбердин известен в Башкортостане как активный участник протестных акций. Среди них – митинги в защиту горы Куштау и акции сторонников Алексея Навального.