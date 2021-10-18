Приставы начали принудительное взыскание многомиллионных штрафов с Facebook

Как следует из данных Банка Федеральной службы судебных приставов, речь идет в общей сложности о восьми делах на общую сумму 26 миллионов рублей. Отсрочка по платежам, о которой просила компания, ссылаясь на технические проблемы, истекла в начале октября.

Всего с начала года Facebook оштрафовали на сумму свыше 80 миллионов рублей. Претензии властей связаны с отказом американской компании локализовать данные российских пользователей.