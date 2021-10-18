В Греции сегодня зажгут огонь для зимней Олимпиады в Пекине.

Торжественное мероприятие зажжения огня состоится в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. Оно традиционно происходит с помощью специального зеркала, которое фокусирует лучи света в одной точке. После эстафеты огонь будет гореть на холме афинского Акрополя в течение ночи. И уже завтра факел передадут китайской делегации на стадионе, где более ста лет назад прошли первые Олимпийские игры. Обычно путешествие через Грецию длится около недели, а на церемониях есть зрители. Формат передачи олимпийского огня изменился из-за пандемии коронавируса. Теперь присутствовать лично на мероприятиях смогут только порядка 200 человек, среди которых официальные делегации обеих сторон и члены Национального олимпийского комитета. После церемонии огонь отправят специальным чартерным рейсом из Афин в Пекин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.