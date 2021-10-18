Российские космонавты на МКС решили провести уборку после отлета киноэкипажа. Во время съемок фильма на орбите они были вынуждены сделать двухнедельный перерыв в графике уборки, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на переговоры станции с Землей. Накануне утром корабль «Союз», н борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий совершил посадку в Казахстане. Пересильд и Шипенко снимали на станции фильм с рабочим названием «Вызов». Они пробыли на орбите почти две недели.