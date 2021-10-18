Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с сегодняшнего дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее 20 пунктов экспресс-тестирования открыли в МФЦ и торговых центрах.
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Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с сегодняшнего дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее 20 пунктов экспресс-тестирования открыли в МФЦ и торговых центрах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…