Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с сегодняшнего дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее 20 пунктов экспресс-тестирования открыли в МФЦ и торговых центрах.