Фигурант дела «Оборонсервиса» Валерий Кулиш незадолго до гибели, по данным телеканала RTVi, дал показания об убийствах. По словам источника телеканала, обвиняемый утверждал, что преступления были совершены в интересах бизнесмена Владимира Палихаты. Показания юрист давал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием по делу о хищении имущества Военно-строительного управления Москвы. Перед очной ставкой с подозреваемым Кулиш выпал из окна здания Главного следственного управления московской полиции. Палихата отрицает, что был знаком с Кулишом.