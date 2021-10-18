Фигурант дела «Оборонсервиса» Валерий Кулиш незадолго до гибели, по данным телеканала RTVi, дал показания об убийствах. По словам источника телеканала, обвиняемый утверждал, что преступления были совершены в интересах бизнесмена Владимира Палихаты. Показания юрист давал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием по делу о хищении имущества Военно-строительного управления Москвы. Перед очной ставкой с подозреваемым Кулиш выпал из окна здания Главного следственного управления московской полиции. Палихата отрицает, что был знаком с Кулишом.
2021-10-18T00:03:36+03:00
2021-10-18T00:03:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921122-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:03, 18 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…