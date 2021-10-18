Нижегородский областной суд рассмотрит иск прокуратуры о запрете группировки «Мужское государство». В ведомстве хотят, чтобы объединение признали экстремисткой организацией.

В качестве административных ответчиков прокуратура решила привлечь трех человек – в том числе Владислава Позднякова, который считается основателем группы «Мужское государство» в соцсети «ВКонтакте». Интернет-сообщество появилось пять лет назад и, несмотря на то, что платформа заблокировала его страницы, неформально объединяет тех, кто разделяет, в том числе, женоненавистнические и гомофобные взгляды. При этом сами участники описывают свою идеологию как «национал-патриархат».

Этим летом Поздняков и другие активисты «Мужского государства» призывали организовывать атаки на сайты сразу нескольких крупных компаний. В частности, сеть ресторанов «Тануки» они раскритиковали из-за рекламы с темнокожим мужчиной, а продуктовую сеть «Вкусвилл» — из-за публикации с участием ЛГБТ-семьи. Объекты интернет-атак впоследствии жаловались на угрозы в свой адрес.

Сам Поздняков утверждает, что уже около года не имеет отношения к «Мужскому государству», а требование признать группу экстремистской организацией, по его мнению, вызвано коррупцией. Несколько лет назад он покинул Россию и сейчас живет на Северном Кипре.

В конце 2018 года Позднякова приговорили к двум годам условно по обвинению в возбуждении вражды к женщинам. Позднее наказание было отменено из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.