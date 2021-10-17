Один человек погиб в результате стрельбы на территории университета в американском штате Луизиана

Несколько получили ранения, передает телеканал CNN. По словам полицейских, во время инцидента в вузе проходила встреча выпускников. Людей направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета. Личность стрелявшего пока не установлена. Идет расследование. Университет отменил мероприятия, которые планировались на воскресенье, а также занятия в понедельник.
2021-10-17T23:06:20+03:00
2021-10-17T23:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 17 октября 2021
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