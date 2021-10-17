AFP: Белоруссию покинул французский посол

Николя де Лакост уехал по требованию Минска, рассказал источник агентства AFP. Он возглавил дипмиссию в прошлом году. При этом на вручении верительных грамот Александру Лукашенко в сентябре прошлого года посла не было. 8 декабря де Лакост вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии. НА этой неделе в прессе появились сообщения, что белорусский МИД предложил послу Франции покинуть страну, а также отозвал из Парижа главу белорусского диппредставительства.