AFP: Белоруссию покинул французский посол

Николя де Лакост уехал по требованию Минска, рассказал источник агентства AFP. Он возглавил дипмиссию в прошлом году. При этом на вручении верительных грамот Александру Лукашенко в сентябре прошлого года посла не было. 8 декабря де Лакост вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии. НА этой неделе в прессе появились сообщения, что белорусский МИД предложил послу Франции покинуть страну, а также отозвал из Парижа главу белорусского диппредставительства.
2021-10-17T23:05:52+03:00
2021-10-17T23:05:52+03:00
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23:05, 17 октября 2021
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