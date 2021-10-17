Бойцы спецназа «Витязь», как пишет интернет-издание Readovka, намерены снять краповые береты в знак протеста

Они недовольны тем, что в нарушение правил такой знак отличия получили некоторые чеченские спецназовцы. Конфликт разгорелся в учебный центре на Ставрополье. Как пишет издание, некоторых чеченских спецназовцев во время марш-броска подвозили члены их делегации. Когда судьи отстранили нарушителей от испытания, произошла драка, останавливать ее, по сведениям Readovka, приехал лично глава управления сил спецназначения Росгвардии генерал Игорь Симиляк. Тем не менее, многие нарушители получили краповый берет. Бойцы спецназа, как пишет издание, откажутся от своих краповых беретов, пока по их словам справедливость не будет восстановлена.