Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавируса, говорят в Кремле

Когда именно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не уточнил. Путин впервые привился от коронавируса еще весной. Позже президент сказал, что это был препарат «Спутник V». В прошлом месяце глава государства уходил на самоизоляцию. Это был связано с тем, что в его окружении было выявлено немало случаев заражения коронавирусом.