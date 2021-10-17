Российская команда Team Spirit впервые выиграла крупнейший международный киберспортивный турнир

Он проходил в Бухаресте. Победители получат 18 миллионов долларов. Турнир по многопользовательской боевой игре Dota 2 проводится ежегодно. В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В нынешнем перенесли из Стокгольма в Бухарест. Он проводился без зрителей.
2021-10-17T22:05:21+03:00
2021-10-17T22:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 17 октября 2021
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