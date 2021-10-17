Американский министр обороны намерен объявить, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии

Об этом Ллойд Остин собирается говорить во время визита в обе страны.

США заверят Украину и Грузию, находящиеся на линии фронта российской агрессии, в поддержке и укреплении их суверенитета, заявил сегодня Пентагон о целях предстоящего визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев и Тбилиси. Помимо подтверждения поддержки со стороны Вашингтона, которая была поставлена под вопрос при президентстве Дональда Трампа, Остин намерен заявить украинским и грузинским лидерам о том, что двери НАТО для их стран открыты, и призовет провести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе. Также Ллойд Остин собирается признать вклад грузинского народа в миссию в Афганистане — Грузия была крупнейшим участником миссии на душу населения и понесла много потерь, заявил Пентагон. Помимо Грузии и Украины министр обороны США посетит и Румынию — все три страны имеют границы на Черном море, и генерал Остин обсудит с их лидерами вопросы безопасности Черного моря и укрепления сотрудничества между странами.

Тем временем военные министры стран НАТО планируют обсудить в Брюсселе Россию и проблемы, последнее время все чаще создаваемые Китаем.