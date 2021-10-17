«Дождь»: Российские силовики депортировали племянника бывшего начальника Генштаба афганской армии

Российские силовики, как передает телеканал «Дождь», депортировали племянника бывшего начальника Генштаба афганской армии. Рохани Рафиуллах учился в краснодарском вузе. Накануне, по словам его знакомых, молодой человек перестал выходить на связь, когда находился в московском аэропорту «Домодедово».

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко сказал «Дождю», что по его сведениям Рафиуллах уже находится в Иране и ждёт отправки в Афганистан. Еще остается надежда, добавил Серенко, что Иран не отдаст Рафиуллаха талибам. Правда, в этом случае Тегеран попытается его использовать его в качестве «козыря в политической игре».

Российские власти считают телеканал «Дождь» «иностранным агентом». Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.