Российские приставы начали принудительное взыскание с компании Facebook 26 млн. рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов возбудила восемь дел, рассказали в ведомстве. Ранее московский суд оштрафовал социальную сеть по обвин7ению в отказе удалять информацию, которую российские власти считают запрещенной. Всего с начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook, составляет более 80 млн руб. Также суд удовлетворил иски Роскомнадзора к социальным сетям Twitter, TikTok, мессенджерам Telegram и в целом к корпорации Google на десятки миллионов рублей штрафов.
2021-10-17T22:02:18+03:00
2021-10-17T22:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 17 октября 2021
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