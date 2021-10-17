Российские приставы начали принудительное взыскание с компании Facebook 26 млн. рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов возбудила восемь дел, рассказали в ведомстве. Ранее московский суд оштрафовал социальную сеть по обвин7ению в отказе удалять информацию, которую российские власти считают запрещенной. Всего с начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook, составляет более 80 млн руб. Также суд удовлетворил иски Роскомнадзора к социальным сетям Twitter, TikTok, мессенджерам Telegram и в целом к корпорации Google на десятки миллионов рублей штрафов.