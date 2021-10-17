Часть груза, который мог находиться на затонувшем нацистском корабле, обнаружили в Бразилии

Находку сделали на одном из пляжей страны. Местнное издание Journal da Chapada пишет, что это не первый подобный случай. Океан вынес на берег уже более 350 таких ящиков. По предварительным данным, речь может идти о грузе, который принадлежал армии Японии. Это резина и олово. резиновых тюках с судна. Корабль Weserland затонул у берегов Бразилии после обстрела американским эсминцем в 1944 году.