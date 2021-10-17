В Московской патриархии отрицают затруднения с прилетом в Орел патриарха Кирилла

Предстоятель вылетел туда позже из-за неблагоприятных погодных условий, рассказал источник агентства РИА Новости в РПЦ. Он подчеркнул, что вертолет с патриархом не кружил над Орлом, как это сообщили ранее ряд изданий. Кирилл прилетал в Орел на открытие нового храма при Академии Федеральной службы охраны. При этом он вручил церковные награды директору ФСО Дмитрию Кочневу и депутату Госдумы от ЛДПР Леониду Слуцкому. Ранее несколько журналисток обвиняли парламентария в домогательствах. Слуцкий обвинения отвергал.
2021-10-17T21:04:38+03:00
2021-10-17T21:04:38+03:00
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21:04, 17 октября 2021
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