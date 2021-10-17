В Московской патриархии отрицают затруднения с прилетом в Орел патриарха Кирилла

Предстоятель вылетел туда позже из-за неблагоприятных погодных условий, рассказал источник агентства РИА Новости в РПЦ. Он подчеркнул, что вертолет с патриархом не кружил над Орлом, как это сообщили ранее ряд изданий. Кирилл прилетал в Орел на открытие нового храма при Академии Федеральной службы охраны. При этом он вручил церковные награды директору ФСО Дмитрию Кочневу и депутату Госдумы от ЛДПР Леониду Слуцкому. Ранее несколько журналисток обвиняли парламентария в домогательствах. Слуцкий обвинения отвергал.