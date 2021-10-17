Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что у того в заключении ухудшилось состояние здоровья

Однако пока он видит необходимости в срочных мерах, сказал сам специалист Николоз Кипшидзе. Саакашвили, добавил он, не намерен прекращать голодовку. Политик объявил ее сразу после ареста в начале этого месяца. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине против экс-президента возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым из них заочно были вынесены приговоры. Сам он обвинения отвергает.