Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что у того в заключении ухудшилось состояние здоровья

Однако пока он видит необходимости в срочных мерах, сказал сам специалист Николоз Кипшидзе. Саакашвили, добавил он, не намерен прекращать голодовку. Политик объявил ее сразу после ареста в начале этого месяца. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине против экс-президента возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым из них заочно были вынесены приговоры. Сам он обвинения отвергает.
2021-10-17T21:04:11+03:00
2021-10-17T21:04:11+03:00
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21:04, 17 октября 2021
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