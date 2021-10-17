Члены немецкой партии «Союз-90» / «зеленые» проголосовали за переговоры с социал-демократами и либералами о коалиции

Члены немецкой партии «Союз-90» / «зеленые» проголосовали за переговоры с социал-демократами и либералами о формировании коалиции. Они стали второй после СДПГ партией, которая объявила о готовности к переговорам по вопросу о формировании правительства, передает немецкая медиакорпорация DW. Теперь потенциальные союзники ждут решения Свободной демократической партии Германии. Как ожидается, ее члены одобрят начало коалиционных переговоров уже завтра. Все три партии вместе получают по итогам парламентских выборов чуть больше половины мест в бундестаге.

