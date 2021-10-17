Боевики на Гаити похитили группу американских миссионеров

Это произошло, когда их автобус направлялся в аэропорт, после визита в один из местных детских домов, пишет газета The NY Times. Часть группы должна была улететь назад в США, а часть — направиться в другую часть Гаити. Вооруженные банды многие годы контролируют беднейшие районы столицы Гаити. С начала года в стране было зарегистрировано свыше 600 похищений. Почти втрое больше, чем годом ранее. Кроме того, ситуация обострилась после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле и землетрясения в августе.

