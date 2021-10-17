Fontanka: Полицейские в Санкт-Петербурге жестко задержали артиста Мариинского театра

Полицейские в Санкт-Петербурге жестко задержали артиста Мариинского театра, пишет интернет-издание Fontanka. По словам самого задержанного, оперного певца Виктора Коротича, у него не отказалось при себе паспорта, а силу к нему применили, когда он отказался ехать в отдел для установления личности. Коротич настаивает, что оперативники уложили его лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать в автозак. Позже из отдела его отпустили. В свою очередь источник агентства РИА Новости в силовых структурах сказал, что артист оказал сопротивление полицейским.

