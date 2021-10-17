Резкие перепады температуры ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе, предупреждают метеорологи

Уже в понедельник в регион придет холодный атмосферный фронт, с кратковременными дождями. В Москве дневная температура не поднимется выше 9 градусов, а дальше похолодает, передает агентство «Москва». В ночь на вторник возможны заморозки. Ранее специалисты уже предупреждали, что в начале недели в столичном регионе возможен первый снег. В то же время в четверг теплый фронт принесет дождь, дневная температура повысится до 12 градусов.
2021-10-17T20:34:11+03:00
2021-10-17T20:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 17 октября 2021
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