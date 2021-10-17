Трибуна с болельщиками обвалилась на футбольном матче в Нидерландах

Это произошло на матче чемпионата страны в городе Неймегене. Сообщается, что болельщики гостей, клуба «Витесс», начали прыгать по окончании встречи, отмечая победу своей команды, и конструкции не выдержали. По предварительным данным, никто не пострадал.