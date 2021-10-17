Министерство транспорта и МВД России предлагает запретить остановку на островках безопасности на дорогах

В поправках, которые подготовили оба ведомства, говорится, что это улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах, передает агентство РИА Новости. В министерствах отмечают, что сейчас в целях борьбы с хаотичной парковкой островки безопасности приходится ограждать бетонными блоками и другими конструкциями.
2021-10-17T20:33:04+03:00
2021-10-17T20:33:04+03:00
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20:33, 17 октября 2021
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