Министерство транспорта и МВД России предлагает запретить остановку на островках безопасности на дорогах

В поправках, которые подготовили оба ведомства, говорится, что это улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах, передает агентство РИА Новости. В министерствах отмечают, что сейчас в целях борьбы с хаотичной парковкой островки безопасности приходится ограждать бетонными блоками и другими конструкциями.