Участники киносъемок на борту МКС прилетели в Москву

Самолет Центра подготовки космонавтов доставил в столицу актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого. Они должны пройти реабилитацию после пребывания в космосе. Очередная экспедиция к станции вернулась сегодня утром. Пересильд и Шипенко находились на орбите 12 дней. На МКС они снимали фильм «Вызов», который рассказывает о том, как врач в исполнении Пересильд отправляется в космос, чтобы оказать медицинскую помощь космонавту.
2021-10-17T20:32:16+03:00
2021-10-17T20:32:16+03:00
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20:32, 17 октября 2021
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