Участники киносъемок на борту МКС прилетели в Москву

Самолет Центра подготовки космонавтов доставил в столицу актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого. Они должны пройти реабилитацию после пребывания в космосе. Очередная экспедиция к станции вернулась сегодня утром. Пересильд и Шипенко находились на орбите 12 дней. На МКС они снимали фильм «Вызов», который рассказывает о том, как врач в исполнении Пересильд отправляется в космос, чтобы оказать медицинскую помощь космонавту.