Министр обороны США Ллойд Остин призовет власти Украины и Грузии к выполнению требований для членства в НАТО

Во время визита в Киев и Тбилиси глава Пентагона объявит, что двери альянса открыты для обеих стран. Остин также собирается обсудить с их руководством вопросы безопасности Черного моря. Точные даты визитов министра в Вашингтоне пока не называют.
2021-10-17T20:31:44+03:00
2021-10-17T20:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 17 октября 2021
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