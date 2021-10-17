Двух задержанных участников одиночных пикетов в центре Москвы отпустили из отдела полиции

Протоколов в отношении них не составляли, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Они стояли с плакатами в поддержку политзаключенных и против пыток. Обоих уже после пикетов задержали возле здания Госдумы и доставили в отдел полиции по Тверскому району. Ранее на Красной площади задержали участника одиночного пикета. Сообщается, что его оставляют на ночь в ОВД «Китай-город». На пикетчика оформили протокол по статье о неповиновении полицейскому. Поводом стало то, что он не дал ему в руки паспорт для переписывания данных, говорят правозащитники. Российские власти считают «ОВД-Инфо» «иностранным агентом».
2021-10-17T20:30:46+03:00
2021-10-17T20:30:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921068-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…