Двух задержанных участников одиночных пикетов в центре Москвы отпустили из отдела полиции

Протоколов в отношении них не составляли, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Они стояли с плакатами в поддержку политзаключенных и против пыток. Обоих уже после пикетов задержали возле здания Госдумы и доставили в отдел полиции по Тверскому району. Ранее на Красной площади задержали участника одиночного пикета. Сообщается, что его оставляют на ночь в ОВД «Китай-город». На пикетчика оформили протокол по статье о неповиновении полицейскому. Поводом стало то, что он не дал ему в руки паспорт для переписывания данных, говорят правозащитники. Российские власти считают «ОВД-Инфо» «иностранным агентом».