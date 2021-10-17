Суд приговорил бывшего сотрудника министерства обороны к 5 годам лишения свободы по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника министерства обороны к 5 годам лишения свободы по обвинению во взятке. Замначальника отдела в одном из департаментов министерства военного ведомства Федор Дюльгер отвечал за обеспечение воинских частей мебелью и инвентарем, а также коммунальными услугами, передает агентство ТАСС. На процессе он признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере. Обвинение просило для него девять лет колонии строгого режима.