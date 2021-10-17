Миссия ОБСЕ в Луганске пока не подтверждает сообщения о приостановке работы

Они еще не получали никаких указаний от руководства миссии, сказал источник агентства ТАСС. Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик сказал агентству Reuters о том, принято решение приостановить их работу в Донбассе из-за акций протеста у штаб-квартиры в Донецке. Напряженность возникла после задержания представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю режима прекращения огня Андрея Косяка. В Киеве настаивают, что он занимался шпионажем в пользу России.