«Дождь»: Российские силовики выслали из страны родственника экс-начальника Генштаба Афганистана

Российские силовики, как передает телеканал «Дождь», выслали из страны родственника экс-начальника Генштаба Афганистана. Студент краснодарского вуза Рохани Рафиуллах пропал накануне в московском аэропорту «Домодедово». Молодого человека отправили самолетом в катарский аэропорт Доха, откуда через Иран должен был быть переправлен в Афганистан, говорят его знакомые. Они подчеркивают, что дома ему грозит смерть от рук талибов. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом. Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.

