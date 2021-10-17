Fontanka: Петербургские полицейские жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

Петербургские полицейские, как пишет интернет-издание Fontanka, жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Трое сотрудников попросили предъявить документы, однако паспорта у оперного певца с собой не оказалось. Когда сотрудники МВД потребовали от него проехать в отдел, Коротич отказался, поскольку вечером он должен играть в спектакле. Тогда оперативники, по словам артиста, уложили его лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать в автозак. В отделе на него составили административный протокол о сопротивлении силовикам. В руководстве полиции инцидент пока не комментировали.

