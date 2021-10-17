Москва выдаст визу британской журналистке Рэйнсфорд, когда Лондон сделает аналогичный шаг в отношении журналиста ТАСС

Москва выдаст визу британской журналистке Саре Рэйнсфорд когда Лондон сделает аналогичный шаг в отношении корреспондента ТАСС, говорят в посольстве. По словам главы дипмиссии Андрея Келина, российские власти не против, чтобы Рэйнсфорд вернулась, однако российские журналисты заслуживают равного нормального отношения к себе. Посол добавил в интервью медиакорпорации ВВС, что Москва объяснила Лондону мотивы своего решения. Минувшим летом российская сторона не продлила визу корреспонденту ВВС Саре Рэйнсфорд, которая проработала в России больше двадцати лет.
2021-10-17T19:35:14+03:00
2021-10-17T19:35:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 17 октября 2021
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