Москва выдаст визу британской журналистке Рэйнсфорд, когда Лондон сделает аналогичный шаг в отношении журналиста ТАСС

Москва выдаст визу британской журналистке Саре Рэйнсфорд когда Лондон сделает аналогичный шаг в отношении корреспондента ТАСС, говорят в посольстве. По словам главы дипмиссии Андрея Келина, российские власти не против, чтобы Рэйнсфорд вернулась, однако российские журналисты заслуживают равного нормального отношения к себе. Посол добавил в интервью медиакорпорации ВВС, что Москва объяснила Лондону мотивы своего решения. Минувшим летом российская сторона не продлила визу корреспонденту ВВС Саре Рэйнсфорд, которая проработала в России больше двадцати лет.