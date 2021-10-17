Демонстрация в поддержку мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу из Белоруссии, прошла в Варшаве

Ее участники сравнили действия пограничников, которые не пропускают нелегалов, с пытками, передает агентство ТАСС. Они обвинили власти в бесчеловечном отношении к мигрантам из-за отказа предоставить им кров и медицинскую помощь. За последние месяцы на границе выросло количество нелегалов, которые пытаются попасть с территории Белоруссии. Варшава усиливает охрану, к этому привлечены военнослужащие. Запад считает, что к кризису причастны белорусские власти, Минск обвинения отвергает.

