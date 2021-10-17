Readovka: Башкирские полицейские жестко задержали пенсионерку за нарушение требований самоизоляции

Башкирские полицейские, как пишет интернет-издание Readovka, жестко задержали пенсионерку за нарушение требований самоизоляции. На видео сотрудники МВД вывели 65-летнюю женщину из автобуса и повалили ее на землю. У нее видна маска, натянутая на подбородок, она периодически кашляет. В Башкирии сейчас действуют одни из строгих ограничений из-за коронавируса. В частности, пожилые люди могут выходить из дома не более чем на 100 метров, напоминает издание. В руководстве местной полиции инцидент с пенсионеркой не прокомментировали.
2021-10-17T19:32:15+03:00
2021-10-17T19:42:05+03:00
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19:32, 17 октября 2021
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