Двое участников одиночных пикетов задержаны в центре Москвы

Они стояли с плакатами в поддержку политзаключенных и против пыток. Обоих доставили в отдел полиции по Тверскому району, там говорят, что намерены провести с задержанными профилактическую беседу, говорят правозащитники. Был ли составлен протокол в отношении пикетчиков, не известно. Ранее на Красной площади задержали участника одиночного пикета. Сообщается, что его оставляют на ночь в ОВД «Китай-город».