Двое участников одиночных пикетов задержаны в центре Москвы

Они стояли с плакатами в поддержку политзаключенных и против пыток. Обоих доставили в отдел полиции по Тверскому району, там говорят, что намерены провести с задержанными профилактическую беседу, говорят правозащитники. Был ли составлен протокол в отношении пикетчиков, не известно. Ранее на Красной площади задержали участника одиночного пикета. Сообщается, что его оставляют на ночь в ОВД «Китай-город».
2021-10-17T19:31:39+03:00
2021-10-17T19:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921040-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…