Хлор в бассейне мог стать причиной гибели четырех россиян в албанском отеле

Предположительно, сотрудник гостиницы использовал слишком много средства при чистке, рассказал местному изданию Albanian daily News источник в полиции. Сегодня посольство России в Тиране подтвердило гибель семьи. Там назвали недостоверными предположения, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и попросили не распространять подобные слухи. Трагедия произошла в пятницу в сауне отеля недалеко от побережья Адриатического моря.