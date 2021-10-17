Хлор в бассейне мог стать причиной гибели четырех россиян в албанском отеле

Предположительно, сотрудник гостиницы использовал слишком много средства при чистке, рассказал местному изданию Albanian daily News источник в полиции. Сегодня посольство России в Тиране подтвердило гибель семьи. Там назвали недостоверными предположения, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и попросили не распространять подобные слухи. Трагедия произошла в пятницу в сауне отеля недалеко от побережья Адриатического моря.
2021-10-17T19:31:14+03:00
2021-10-17T19:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 17 октября 2021
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