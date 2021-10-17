Последствия непогоды устраняют на Сахалине

Из-за сильного ветра и снега там ранее были обесточены несколько районов, рассказали в МЧС. Порывы ветра достигали 20 м/с, он повредил кровлю на нескольких зданиях. Погибли по меньшей мере два человека. Тем временем специалисты предупреждают о том, что на Курильских островах в ближайшие часы ожидается сильный ветер, с порывами до 35 м/с.