Последствия непогоды устраняют на Сахалине

Из-за сильного ветра и снега там ранее были обесточены несколько районов, рассказали в МЧС. Порывы ветра достигали 20 м/с, он повредил кровлю на нескольких зданиях. Погибли по меньшей мере два человека. Тем временем специалисты предупреждают о том, что на Курильских островах в ближайшие часы ожидается сильный ветер, с порывами до 35 м/с.
2021-10-17T19:05:09+03:00
2021-10-17T19:05:09+03:00
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19:05, 17 октября 2021
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