Концерт поэта Вольтской был отменен в Кемерово из-за ее статуса иноагента

В Кемерово отменили концерт поэта и журналиста Татьяны Вольтской из-за того, что Минюст внес ее в реестр СМИ — иностранных агентов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама Т.Вольтская.

«Это должно было быть полуторачасовое выступление-концерт, стихи и музыка, 22 октября. Уже были куплены билеты, забронирована гостиница, обговорены детали, а 11 октября мне пришло письмо, что после публикации списка иноагентов 8 октября организатор вынуждена отменить мое выступление в театре поэзии «ЛитерА на Советском». Извинились, сожалеют, рассчитывают на понимание», — рассказала она.

Т.Вольтская также отметила, что за некоторое время до этого организатор мероприятия попросила ее прислать стихи. «Я прислала. У меня есть любовная и гражданская лирика. Я некоторое количество гражданских стихов в свою программу всегда вставляю. Но она предложила выкинуть такие стихи, якобы это не совсем подходит для камерного формата. Я написала ей, что вообще-то это цензура, и я привыкла строить свою программу по определенным принципам. Тогда она извинилась, сказав, что не хочет влиять на мой выбор стихов, и что я могу строить свое выступление, как хочу. Вроде бы инцидент был исчерпан», — сообщила она.

Т.Вольтская назвала отмену своего выступления «первым последствием статуса иностранного агента». «И что бы там Мария Захарова или Дмитрий Песков ни утверждали, что это просто для информации, и ни на что не влияет; мы видим, как граждане реагируют: они просто шарахаются от этого прекрасного словосочетания», — заключила она.